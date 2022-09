Serie A, Lazio-Verona 2-0: decidono Immobile e Luis Alberto

La squadra di Maurizio Sarri sale al sesto posto in classifica con 11 punti

Il match delle 18:00 della sesta giornata di Serie A mette a confronto Lazio e Hellas Verona. Dopo il pareggio dell'Atalanta con la Cremonese e la sconfitta della Fiorentina a Bologna, arriva il successo dei biancocelesti contro la formazione di Cioffi. Gli uomini di Maurizio Sarri vincono 2-0 con i gol di Immobile (68') e Luis Alberto (95'). La Lazio sale al sesto posto in classifica con 11 punti, uno in più della Roma che giocherà domani sera ad Empoli e due sopra alla Juventus in campo alle 20:45 con la Salernitana.