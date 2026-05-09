Serie A, Lazio-Inter 0-3: gara a senso unico, la squadra di Chivu domina

Una finale prima della finale. Lazio e Inter hanno dato il via alla prima delle due sfide che le vedrà impegnate in questi giorni. Quella di oggi, ininfluente ai fini della classifica, se l’è presa di forza la squadra di Chivu. All’Olimpico, i nerazzurri hanno avuto vita facile: un 3-0 netto e un primo segnale in vista dell’atto conclusivo di Coppa Italia. La partita si indirizza già nel primo tempo, con la rete di Lautaro e il raddoppio di Sucic. Nella ripresa l’espulsione di Romagnoli chiude di fatto il match, prima del gol di Mkhitaryan che fissa il risultato sullo 0-3 finale. Chivu manda un messaggio chiaro: l’Inter è pronta a vincere anche la Coppa Italia. Sarri e la Lazio sono avvisati.