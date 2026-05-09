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Lazio-Inter, espulso Romagnoli per un brutto fallo su Bonny: salta il derby

Lazio-Inter, espulso Romagnoli per un brutto fallo su Bonny: salta il derby - immagine 1
Sarri perde così uno dei leader tecnici della squadra
Redazione

La Lazio perde un pezzo importante in vista del derby contro la Roma. Durante il match contro l’Inter, Alessio Romagnoli si è reso protagonista di un duro intervento ai danni di Bonny. Inizialmente l’arbitro Rosario Abisso aveva estratto il cartellino giallo, ma dopo il richiamo del VAR ha rivisto la propria decisione, espellendo il difensore biancoceleste con un rosso diretto. Romagnoli salterà così il derby di ritorno contro la Roma, una perdita pesante per Maurizio Sarri, che dovrà rinunciare a uno dei leader della squadra.

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