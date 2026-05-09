Serie A, Cagliari-Udinese 0-2: apre Buksa, chiude Gueye. Friulani ora al nono posto

L'Udinese sbanca l'Unipol Domus con un netto 2-0 e balza momentaneamente nella parte sinistra della classifica. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, al 9' della ripresa ci pensa Buksa ad affondare il Cagliari fino al definitivo 2-0 in pieno recupero siglato Gueye. I sardi di Pisacane sprecano la chance per raggiungere la salvezza aritmetica e tornano a perdere dopo due risultati favorevoli. I rossoblù restano così sedicesimi con 37 punti, a +9 sulla Cremonese diciottesima ma con una gara in più. I friulani di Runjaic, invece, sono ora noni in classifica a +1 su Bologna e Sassuolo.