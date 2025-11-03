Serie A, Lazio-Cagliari 2-0: decidono Isaksen e Zaccagni. Sarri a -6 dalla Roma

La Lazio torna all'Olimpico e conquista altri 3 punti importanti in ottica classifica contro un Cagliari che non riesce a superare Provedel. I biancocelesti si riscattano dopo la prestazione opaca in casa del Pisa ma vanno avanti solo nel secondo tempo, al 65', con il super gol di Isaksen che buca Caprile. Nel recupero Zaccagni sfrutta una brutta palla persa della difesa ospite e insacca il 2-0. Sarri può sorridere, la Lazio si riavvicina alla zona Europa con 15 punti - ora è a -6 dalla Roma di Gasp.