Serie A, la Juve non sbaglia: Bologna ko 2-0. Spalletti a +5 sulla Roma

Le speranze Champions della Roma si riducono sempre di più. La Juventus fa il suo dovere e supera il Bologna con un netto 2-0. Partenza immediata dei bianconeri, che sbloccano il match dopo appena due minuti: cross di Kalulu e colpo di testa vincente di David, che batte Ravaglia e porta avanti la Juve. La squadra di Italiano fatica a reagire, anche per le energie spese in Coppa, e subisce ritmo e pressione dei padroni di casa per tutta la prima parte di gara. Nella ripresa arriva il gol che chiude la partita: Thuram, su assist di McKennie, trova il 2-0 ancora di testa, indirizzando definitivamente il match. Da lì in avanti la Juventus gestisce senza problemi, con il Bologna incapace di costruire una vera reazione. Per la squadra di Spalletti arriva un successo pesante: i bianconeri salgono a +5 su Roma e Como, avvicinando sensibilmente l’obiettivo Champions.