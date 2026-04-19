Bologna, infortunio all’adduttore per Bernardeschi: rischio forfait contro la Roma

Il Bologna, prossimo avversario della Roma in campionato, esce sconfitto dalla sfida contro la Juventus, che si impone con un netto 2-0 grazie alle reti di David e Thuram. I rossoblù hanno pagato anche le fatiche delle recenti coppe e una prestazione sottotono contro i bianconeri. Nel corso della gara è arrivata anche una brutta notizia per Italiano: Bernardeschi, entrato a partita in corso, è stato costretto a uscire dopo pochi minuti per un problema muscolare. Secondo quanto riportato da DAZN, si tratterebbe di un infortunio all'adduttore che mette in dubbio la sua presenza per la sfida di sabato contro la Roma.