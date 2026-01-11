Forzaroma.info
Serie A: Inter-Napoli 2-2: McTominay salva i suoi nel finale. Conte aggancia Gasp - immagine 1
I nerazzurri rimangono primi a + 4 sulla Roma
L'Inter spreca l'opportunità di salire a +5 sul Milan secondo in classifica: a San Siro finisce 2-2 soprattutto grazie ad un fenomenale Scott McTominay. Partita intensa e divertente a Milano: il vantaggio dei padroni di casa arriva al 9' con Thuram che serve Dimarco, non può nulla Milinkovic-Savic. Al 26' la pareggia McTominay che anticipa Akanji e batte Sommer. La seconda frazione inizia sull'1-1 e l'Inter torna avanti grazie a Calhanoglu che dal dischetto non sbaglia dopo un corretto check al VAR (espulso Conte per proteste). Ma anche stavolta ci pensa lo scozzese deviando un cross del neo entrato Lang all'81esimo. La squadra di Conte sale a quota 39 punti (sempre con una partita in meno) agganciando la Roma di Gasp mentre l'Inter rimane prima a 43 punti.

