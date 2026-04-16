Serata amara per le italiane in Europa che vengono eliminate e interrompono il loro percorso in Europa e Conference League. Disastro totale del Bologna di Italiano che, dopo l'1-3 dell'andata, crolla 4-0 in casa dell'Aston Villa. Partita aperta da Watkins e chiusa da Konsa, in mezzo i gol di Buendia e Rogers che ha anche fallito un penalty. È un successo inutile, invece, quello che trova la Fiorentina. Battuto il Crystal Palace 2-1, ma la viola è eliminata in virtù del netto 3-0 dell'andata. In Europa League avanzano, poi, Nottingham - che affronterà l'Aston Villa - Friburgo e Braga, eliminate Porto, Celta Vigo e Real Betis. In Conference passano Rayo Vallecano, Strasburgo e Shaktar.