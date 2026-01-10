Atalanta-Torino 2-0: De Ketelaere sblocca e Pasalic chiude. Dea a -7 dalla Champions

L'Atalanta non si ferma e continua a vincere: alla New Balance Arena arrivano i 3 punti anche contro il Torino. La squadra di Palladino la sblocca dopo più di 10 minuti con il colpo di testa di Charles De Ketelaere e vanno più volte vicini al raddoppio tra primo e secondo tempo fino al gol di Pasalic che arriva nel recupero e firma il successo nerazzurro. La Dea vince la quinta partita delle ultime 6 in Serie A e si riavvicina alla zona Champions dopo un inizio pessimo di campionato: il Como è solo a +3, mentre il quarto posto del Napoli (con due gare in meno) è a +7.