Serie A, Fiorentina-Pisa 1-0: decide il gol di Kean

La squadra di Vanoli raggiunge quota 24 punti e aggancia Lecce e Cremonese

Il derby toscano lo decide Moise Kean. La Fiorentina vince 1-0 contro il Pisa e trova la seconda vittoria consecutiva agganciando in classifica Cremonese e Lecce. Sfida caldissima anche per le zone basse della classifica, decisa al 13' dalla rete del bomber viola: su un pallone vacante in area si avventa l'ex Juventus che mette a segno l'ottavo centro in campionato. Poche occasioni per la squadra di Hiljemark che resta ultima a quota 15 insieme al Verona. Nel finale Fazzini sciupa la palla del 2-0 ma il Franchi può ugualmente esultare. La Fiorentina va a 24 punti in classifica, a tre punti da Genoa e Torino.