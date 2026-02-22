Serie A, colpaccio Parma a San Siro: Troilo condanna il Milan 0-1

Colpaccio Parma a San Siro. I ducali, con una gara di grande attesa e resistenza, trovano il jolly vincente a 10 minuti dalla fine: su calcio d’angolo, Troilo di testa batte Maignan e regala i tre punti ai ducali. Il Milan di Allegri si lecca le ferite nonostante abbia tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. A penalizzare i rossoneri sono stati la scarsa incisività sotto porta e la sfortuna: il palo di Leao e le occasioni sprecate da Pulisic ne sono la prova. La vittoria del Parma permette a Cuesta di salire a 33 punti, consolidando una zona salvezza sempre più tranquilla. Al tempo stesso, questo risultato potrebbe avere un impatto sulla lotta scudetto: il Milan resta a 54 punti, a -10 dall’Inter capolista.