Ha fatto il giro del web la domanda ironica posta da un giornalista norvegese durante la conferenza di Chivu alla vigilia di Inter-Bodo Glimt. Il cronista nordico ha provocato il tecnico nerazzurro definendo la sconfitta dell'andata "una vergogna" per l'Inter. Questo è solo l'ultimo dei tanti episodi che, negli ultimi anni, hanno caratterizzato una sorta di rivalità tra Italia e Norvegia. Il pass mondiale staccato dalla nazionale norvegese ai danni degli azzurri ha sicuramente fatto la sua parte, contribuendo a frecciate e "sfottò", ma è un rapporto che va avanti da più tempo. Il riferimento è alla Roma di Josè Mourinho, protagonista di litigi e discussioni dopo il pesante K.O. per 6-1. In particolare il preparatore dei portieri Nuno Santos che, in quella circostanza, prese parte ad una vera e propria rissa con il tecnico dei norvegesi al triplice fischio.
Dalla Roma di Mourinho a Chivu: la rivalità senza fine tra Italia e Norvegia
Il Bodø/Glimt, dal canto suo, ha sempre respinto la narrativa secondo cui il freddo e il campo sintetico sarebbero un vantaggio decisivo, rivendicando invece meriti tecnici e organizzativi. Anche Jürgen Klopp aveva definito “incredibili” i risultati del club, certificando la crescita del calcio norvegese. In parallelo, la Norvegia sportiva vive un momento d’oro: dal calcio con Erling Haaland allo sci con Johannes Høsflot Klæbo, fino al dominio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Imprese e successi chiamati in causa anche dal New York Times che scrive: "La Norvegia è stata descritta negativamente in questi ultimi tempi e i risultati olimpici rappresentano qualcosa di positivo". Una centralità crescente che ha alzato l’autostima, e forse anche il livello dello scontro dialettico.
