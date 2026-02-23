Dalla Roma di Mourinho a Chivu: la rivalità senza fine tra Italia e Norvegia

Ha fatto il giro del web la domanda ironica posta da un giornalista norvegese durante la conferenza di Chivu alla vigilia di Inter-Bodo Glimt. Il cronista nordico ha provocato il tecnico nerazzurro definendo la sconfitta dell'andata "una vergogna" per l'Inter. Questo è solo l'ultimo dei tanti episodi che, negli ultimi anni, hanno caratterizzato una sorta di rivalità tra Italia e Norvegia. Il pass mondiale staccato dalla nazionale norvegese ai danni degli azzurri ha sicuramente fatto la sua parte, contribuendo a frecciate e "sfottò", ma è un rapporto che va avanti da più tempo. Il riferimento è alla Roma di Josè Mourinho, protagonista di litigi e discussioni dopo il pesante K.O. per 6-1. In particolare il preparatore dei portieri Nuno Santos che, in quella circostanza, prese parte ad una vera e propria rissa con il tecnico dei norvegesi al triplice fischio.