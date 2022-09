Serie A, Fiorentina ko contro il Bologna. Blitz dell’Udinese a Reggio Emilia

La domenica della sesta giornata di Serie A è ricca di partite. Dopo Atalanta-Cremonese (1-1), alle 15:00 scendono in campo Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza e Sassuolo-Udinese. Al Dall'Ara apre le marcature al 54' Martinez Quarta con il tap-in vincente. Poi arriva la reazione dei rossoblù che trovano due reti nel giro di tre minuti: prima pareggia Barrow (59') e dopo ci pensa il solito Arnautovic (62') a fissare il punteggio sul 2-1 per il Bologna. La Fiorentina di Vincenzo Italiano rimane a 6 punti in classifica e perde terreno rispetto alle big del campionato. La squadra di Stroppa passa in vantaggio al Via del Mare grazie al gioiello su punizione di Sensi (35'). In avvio di ripresa i pugliesi trovano il pari con la rete del subentrato Gonzalez (48'). Finisce 1-1. A Reggio Emilia i neroverdi vanno avanti al minuto 33 con l'incursione vincente del solito Frattesi. Il pareggio friulano arriva con il colpo di testa di Beto al 75'. Nel recupero i bianconeri segnano altri due gol con Samardzic (91') e la doppietta dell'attaccante pertoghese (93'). Il risultato finale è di 1-3 per l'Udinese, che sale al quarto posto in classifica con 13 punti, -1 da Napoli, Atalanta e Milan.