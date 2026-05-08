Frosinone in Serie A dopo due anni: 5-0 al Mantova e festa totale allo Stirpe

È festa grande a Frosinone: la squadra di Alvini torna in Serie A dopo due anni, al termine di un percorso lungo e costruito passo dopo passo. Un traguardo meritato, arrivato al termine di una stagione intensa. La sconfitta del Monza a Mantova aveva già consegnato ai gialloblù un match point, subito sfruttato. Al Frosinone bastava un pareggio per festeggiare la promozione, ma la squadra non ha fatto calcoli. La partita è stata indirizzata subito: in appena dieci minuti i gialloblù hanno colpito due volte, mettendo in discesa il match e dando il via alla festa sugli spalti. Poi, sulle ali dell’entusiasmo, è arrivato anche il dilagare nel punteggio, fino al 5-0 finale che ha certificato la promozione in maniera definitiva. Per il Frosinone è il ritorno in Serie A dopo due anni, insieme al Venezia che festeggia a sua volta il salto di categoria. Restano invece ancora aperti i giochi: Monza, Palermo, Juve Stabia, Catanzaro, Avellino e Modena si giocheranno l'ultimo posto per salire in A.