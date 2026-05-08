Serie A, Torino di rimonta: Sassuolo ko 2-1, decisivo Pedersen di testa

I granata, con l'arrivo di D'Aversa, hanno cambiato decisamente passo e ritrovato certezze

Un Toro di rimonta. La squadra di D’Aversa non delude davanti al proprio pubblico e si porta a casa una vittoria importante soprattutto dal punto di vista morale. I granata partono male, soffrendo il pressing del Sassuolo, che dopo appena 10 minuti passa in vantaggio con la rete di Thorstvedt, bravo a sfruttare l’assist di Lipani. Da quel momento il copione della gara cambia: il Torino alza il ritmo, diventa più aggressivo e riesce a trovare con maggiore continuità la metà campo avversaria. Arriva così il gol del pareggio firmato Simeone, che riapre la partita. Poi, la rete decisiva: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Pedersen a trovare il colpo di testa vincente per il 2-1 finale. Ai fini della classifica, la sfida non aveva più molto da dire per nessuna delle due squadre, ma la vittoria rappresenta comunque un segnale importante per il Torino, che con D’Aversa sembra aver cambiato passo e trovato nuove certezze.