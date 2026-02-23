Serie A, Bologna-Udinese 1-0: ad Italiano basta il rigore di Bernardeschi

Se lo aggiudica il Bologna lo scontro diretto di centro classifica contro l'Udinese. Alla squadra di Italiano basta il calcio di rigore di Bernardeschi per portare a casa i tre punti e la seconda vittoria consecutiva. Gara equilibrata in cui i padroni di casa salgono in cattedra nella ripresa. Prima Zarraga salva sulla linea la conclusione di Rowe, poi è Karlstrom a commettere il fallo da rigore su Castro. Dal dischetto si presenta un freddissimo Bernardeschi che spiazza Okoye e realizza la rete del definitivo 1-0. Gli emiliani raggiungono l'ottavo posto a quota 36 punti, Udinese fermo a 32.