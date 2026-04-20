La Serie A finisce al centro di un nuovo caso di cronaca. L’indagine riguarda una società di promozione di eventi attiva nei locali della movida milanese che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe proposto serate con escort di lusso alle quali avrebbero partecipato diversi calciatori del campionato, residenti in Lombardia e non solo. L’attività è finita in questi giorni nel mirino dei finanzieri del Comando provinciale di Milano, che hanno eseguito quattro arresti domiciliari. Nell’ambito dell’inchiesta è stato disposto anche un sequestro preventivo da oltre 1,2 milioni di euro. La società avrebbe offerto pacchetti “all inclusive” con serate nei locali e camere in hotel di lusso, a fronte del pagamento di migliaia di euro. Nell’ordinanza sarebbero riportati solo parzialmente i nomi dei clienti coinvolti.