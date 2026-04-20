A Milano è in programma l’incontro tra i venti club di Serie A e Giovanni Malagò. L’ex presidente del Coni è stato scelto dalla massima serie del calcio italiano come candidato alle elezioni Figc del 22 giugno e oggi si terrà una riunione per definire un piano comune. Poco prima dell’assemblea, Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, soffermandosi anche sulla fede calcistica di Malagò, noto tifoso della Roma. Ecco le dichiarazioni del presidente del Napoli: “Stavo partendo per l’Italia, ero sull’aereo, ho chiamato Malagò e gli ho detto ‘Guarda che tu devi prendere in mano la situazione del calcio italiano perché nessuno può farlo meglio di te. Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai creato il circolo più importante d’Europa, hai venduto Ferrari, Rolls Royce, Maserati a tutto il mondo. È un grande sportivo, ha sempre giocato a calcetto. L’unico difetto è che è innamorato della Roma , ma pazienza. Sopporteremo anche questo”.