Mourinho, ma quale bollito: 2 punti a partita al Benfica e sorpasso allo Sporting

Una vittoria da Mourinho, con gol al 93' (su assist di Rios) e un'esultanza tutta da vivere mentre indica il suo nome sulla giacca. Il Benfica si è innamorato di nuovo dello Special One e non poteva essere altrimenti visti i numeri portati: ora è secondo alle spalle solo del Porto ed è imbattuto da quando è arrivato. Dall'inizio del suo secondo mandato al Benfica (18 settembre 2025), infatti José ha ottenuto 80 punti complessivi in 40 partite tra campionato e Champions, con una media di 2 punti a match. Prima dell'arrivo di José Mourinho il 18 settembre 2025, il Benfica stava vivendo un inizio di stagione complicato che ha portato all'esonero di Bruno Lage. La squadra di Lisbona era sesta in classifica e ultima nel girone di Champions. Mourinho non solo ha scalato quattro posizioni in classifica nel campionato, ma è riuscito a giocarsi i play off con una rimonta pazzesca culminata col successo contro il Real Madrid. A Roma è stato trattato come sapete, destino che potrebbe toccare pure a Gasperini. Forse serve un po' di sana umiltà.