Ranieri cambia idea sulla Nazionale: “Ora sono libero. Se vieni chiamato devi dire sì”

"Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Ora sono libero quindi se dovesse essere... perché no. Mai dire mai", così Claudio Ranieri su un eventuale futuro azzurro ai microfoni di Sky Sport a margine del "Premio Nazionale Gianni Di Marzio". L'ex senior advisor ha lasciato la Roma da più di due settimane e ora, al contrario di quando rifiutò la chiamata dell'Italia lo scorso giugno per il nuovo progetto con Gasperini, ora sarebbe pronto per un incarico in Nazionale. "Allenatore o dirigente? Non lo so, se vieni chiamato devi rispondere sì e basta", ha concluso con parole simili a quelle pronunciate quando tornò sulla panchina della Roma nel 2019.