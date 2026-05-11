"Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Ora sono libero quindi se dovesse essere... perché no. Mai dire mai", così Claudio Ranieri su un eventuale futuro azzurro ai microfoni di Sky Sport a margine del "Premio Nazionale Gianni Di Marzio". L'ex senior advisor ha lasciato la Roma da più di due settimane e ora, al contrario di quando rifiutò la chiamata dell'Italia lo scorso giugno per il nuovo progetto con Gasperini, ora sarebbe pronto per un incarico in Nazionale. "Allenatore o dirigente? Non lo so, se vieni chiamato devi rispondere sì e basta", ha concluso con parole simili a quelle pronunciate quando tornò sulla panchina della Roma nel 2019.
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forzaroma news calcio Ranieri cambia idea sulla Nazionale: “Ora sono libero. Se vieni chiamato devi dire sì”
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Ranieri cambia idea sulla Nazionale: “Ora sono libero. Se vieni chiamato devi dire sì”
L'ex senior advisor, al contrario dello scorso giugno, ora sarebbe pronto per un incarico da allenatore o dirigente con l'Italia
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