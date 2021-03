Olsen, la rapina cambia i piani: può dire addio all’Everton a fine stagione

In casi come questo il calcio va in secondo o terzo piano. Perché per Robin Olsen ciò che conta di più è la serenità, sua e della sua famiglia. La rapina subita nei giorni scorsi da ladri armati anche di machete ha spaventato lui e la sua famiglia, tanto da far pensare a un ritorno immediato in Svezia. La società però ha trovato a tutti una sistemazione momentanea alternativa.

Il portiere è di proprietà della Roma e in prestito all’Everton, ma se fino a qualche settimana fa la sua permanenza sembrava scontata (con tanto di endorsement di Ancelotti), adesso non è più così: come riporta il Daily Mail, è improbabile che Olsen continui la sua avventura in Inghilterra. Effetti normali della paura, che solo il tempo potrà attutire. Da contratto a giugno diventerà di nuovo un giocatore giallorosso, poi lui e la Roma tireranno le somme.