Okaka, quindici anni dopo il Siena: tacco vincente in Ravenna-Ascoli

Stefano Okaka l'ha rifatto ancora, a distanza di 15 anni. Come in quel 31 gennaio 2010, quando decise Roma-Siena con un colpo di tacco su assist di Pit, ieri in Ravenna-Ascoli l'attaccante classe 1989 ha ribadito praticamente sulla linea di porta una respinta del portiere usando ancora una volta il tacco. Gol che poi è risultato decisivo per la vittoria del Ravenna, ora al 2° posto a -1 dall'Arezzo capolista nel girone B di Serie C. Okaka ha disputato 61 partite con 6 gol in giallorosso spalmate su più stagioni visti i tanti prestiti in giro per l'Europa.