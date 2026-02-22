Napoli, la furia di Manna: “Gol annullato imbarazzante, ora basta. Non siamo cog…..”

Pomeriggio di polemiche a Bergamo dopo Atalanta-Napoli. La squadra di Conte esce sconfitta per 2-1, rimontata dai gol di Pasalic e Samardzic, ma nel postgara monta la rabbia del ds Giovanni Manna a 'Dazn'. Al centro il gol annullato nel secondo tempo - sull'1-o per gli azzurri - a Gutierrez , per un fallo dubbio di Hojlund su Hien in area, che poi porta alla rete delo spagnolo. Chiffi fischia il calcio di punizione, il Var non lo richiama e il gioco riprende rapidamente. Una serie di decisioni che hanno fatto saltare i nervi al Napoli: "Questa cosa è incommentabile. Non c'è nessun contatto, non c'è nessun fallo, non capisco come faccia a fischiare . Non c'è stato neanche un controllo o il check del Var, perché abbiamo ripreso subito. Andiamo sul 2-0, la partita cambia. Per noi è una stagione difficile, piena di infortuni, così diventa imbarazzante! Dov'è il fallo? Cosa c'è a fare il Var? Perché non lo riguarda? Inspiegabile... Noi siamo buoni e cari, abbiamo subito, di solito gli episodi si pareggiano nel corso di una stagione ma questo è imbarazzante!"

"Ci stiamo giocando la Champions, andiamo 2-0 a Bergamo e l'arbitro annulla un gol senza niente - continua Manna -. Urge una riflessione. Noi non ci stiamo lamentando ma vogliamo quello che è nostro, quello che è giusto. E questo non è giusto, non è calcio. È imbarazzante, non ho altre parole! Sul rigore (il penalty tolto al Napoli nel primo tempo dopo on field review, ndr) perché lo richiamano? E perché invece non richiamano Chiffi dopo anche sul gol annullato? Il fallo lo ha visto solo l'arbitro, ma perché il Var non lo richiama? Al Var hanno dato per buona una situazione che non esiste! Hien va giù da solo... Lì andiamo avanti 2-0, poi magari perdiamo comunque 3-2, però è incredibile. In un'annata complicata, si arriva a una partita di questo spessore e viene annullato un gol assurdo. È un paradosso, siamo stanchi, basta! Bisogna fare qualcosa! Poi dobbiamo spiegare ai ragazzi che abbiamo perso a Bergamo in una situazione di difficoltà e con questa cosa qui. C'è sicuramente qualcosa che non va. Se non c'è niente, non c'è niente. Altrimenti facciamo la figura dei coglioni e non ci piace! Perché noi per essere qui facciamo fatica e questo non va bene!"