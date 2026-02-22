Caso Vinicius, Kompany attacca Mourinho. E rievoca la finale di Budapest

Sono passati diversi giorni dall’episodio che ha acceso Benfica-Real Madrid in Champions League. Durante il match, Vinicius ha segnalato all’arbitro presunti insulti razzisti ricevuti da Prestianni: il direttore di gara ha attivato il protocollo, sospendendo temporaneamente la partita. Da lì è esplosa la polemica. Il Real Madrid si è subito schierato al fianco del brasiliano, mentre Mourinho, attuale tecnico del Benfica, ha preso le difese del proprio giocatore, mettendo in discussione il comportamento di Vinicius e facendo riferimento alla sua esultanza. Parole che hanno diviso l’opinione pubblica e acceso il dibattito anche nei giorni successivi. Diversi protagonisti del mondo del calcio hanno preso posizione, da Thuramfino a Vincent Kompany, oggi allenatore del Bayern Monaco. Il tecnico belga si è espresso con fermezza, schierandosi apertamente dalla parte dell’attaccante del Real e criticando duramente Mou. "Lui attacca il personaggio di Vinicius , parlando della sua esultanza per screditare quello che stava facendo in quel momento. Per me, in termini di leadership, è un grave errore. È qualcosa che non dovremmo accettare", ha dichiarato Kompany in conferenza stampa.