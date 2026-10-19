Le tempeste sono il suo forte. Negli ultimi anni, Mou ha scelto spesso le sfide più complicate. Lo aveva detto lui stesso, scherzando: "Quando c'è un problema, chiamano Mourinho". E così è stato anche al Real Madrid. Lo spogliatoio è difficile da gestire e il portoghese lo sta provando sulla propria pelle. Eppure, i risultati non sono così negativi. In Champions non ha mai perso, mentre in campionato le sconfitte sono soltanto due. Contro l'Atletico Madrid è arrivata la prestazione peggiore. Con il Betis, invece, gli episodi hanno fatto la differenza: rigori parati e occasioni sprecate. Ma potrebbe non bastare. Perché, come riporta Radio Marca, Florentino Perez starebbe già valutando un possibile sostituto. Nella lista del presidente sarebbe finito anche Didier Deschamps, ex ct della Francia. Una candidatura che potrebbe diventare concreta soltanto se le prossime partite non dovessero andare bene. La prima è già alle spalle: ieri il Real ha battuto agevolmente il Siviglia per 4-1. Una vittoria importante per Mourinho, ma la sua posizione resta da monitorare. A Madrid, infatti, il margine d'errore è sempre minimo.