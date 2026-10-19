La Roma vuole tornare a vincere in Europa. Contro lo Slovan Bratislava, i giallorossi vanno a caccia del primo successo in Champions League dopo il pareggio con il Fener e la cocente sconfitta contro il Real Madrid. Vietato sbagliare: Gasperini vuole portare anche in campo europeo la vivacità e la concretezza mostrate in campionato. Oggi, alla vigilia della sfida, il tecnico ha presentato la partita in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

In una competizione come la Champions, avversari facili non esistono. Che caratteristiche hanno? "Sono una squadra dinamica, che sotto l'aspetto atletico è preparata. Ha qualche ottimo giocatore. Nella Champions non è tra quelle di prima fascia però tutte le partite sono difficili in questa competizione. Non sottovaluteremo l'avversario perché abbiamo bisogno di vincere per alimentare le possibilità di andare avanti".

Castro e Malen giocheranno insieme? "Castro ha fatto un gran gol l'altra sera. Per caratteristiche potrebbe essere la partita per vederli insieme ma non so se dall'inizio o a partita in corso. Non voglio snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che sta facendo gol e creando tanto solamente per farli giocare insieme. C'è un reparto che funziona, con caratteristiche diverse e quindi va bene così. Non ho la necessità di cercare altre soluzioni. Poi però può essere perché è il tipo di partita che può prestarsi a questo".

C'è la possibilità di vedere Pellegrini a centrocampo? Può farlo Hermoso? "Era una situazione d'emergenza quella con Mario. Non c'era Lorenzo e nemmeno de Roon. Spero che Hermoso rimanga dov'è e che non ci sia questa possibilità. Ci sono Pisilli e de Roon, che ha giocato tre partite in una settimana. Poi c'è Lorenzo che può giocare più offensivo o più a centrocampo in attesa di recuperare Cristante che ci auguriamo possa essere almeno a disposizione contro il Napoli".

C'è una quota punti che vi siete prefissati per la qualificazione ia playoff? Dybala come sta? "Si è sempre girato intorno ai 10 punti. Per farli serve vincere le partite in casa a cominciare da domani. Poi abbiamo la possibilità di farlo anche fuori anche se sono tutti campi difficili. Dybala? Speravamo fosse più veloce il recupero invece l'ultima risonanza di ieri ha evidenziato, anche se minima, una lesione che renderà il recupero più lungo. Un paio di settimane in più credo".

Prima del Genoa parlava di una rosa da completare. Che risposte ha avuto l'altra sera? "Non ho mai avuto dubbi sui giocatori che ci sono. La questione è legata solo al calendario fitto e alla profondità della rosa. Tutti hanno fiducia da parte mia. Oltre a quelli assenti per infortunio o squalifica, con il Genoa ho tolto anche altri giocatori dando spazio a chi aveva giocato meno. Fare risultato era difficile, non è mai facile farlo in Serie A".

Cosa l'ha colpita di Lulli? "Lo avevo già notato l'anno scorso e lo avevo aggregato agli allenamenti della prima squadra. Ha caratteristiche atletiche di alto livello. I giocatori ti colpiscono quando c'è una caratteristiche sopra la media. La sua resistenza e la sua velocità sono sempre state di assoluto livello rispetto alla media e rispetto alla Serie A. E' un ragazzo umile, che ha voglia di crescere e migliorarsi. Deve lavorare sotto l'aspetto tecnico e tattico. Ha molte cose su cui deve crescere ma ha caratteristiche sopra la media".

Il percorso di Mora e Gollini a che punto è? "Gollini è sempre stato un ottimo portiere. Insieme avevamo giocato la Champions. Nell'arco della carriera gli è mancata un po' di maturità che ha raggiunto adesso in età più avanzata. Ha sempre avuto degli ottimi mezzi ma magari non aveva la stessa voglia di migliorarsi e applicarsi che ha adesso. Mora? Lui è sempre stato nelle rotazioni. Quando è stato disponibile ha sempre giocato. Ha un fisico particolare, è minuto ma è anche giovanissimo. Ha un talento che si vede subito. Abbiamo la necessità di farlo crescere. Ha bisogno di strutturarsi un po' ma tecnicamente e qualitativamente è di alto livello".