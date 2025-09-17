Mourinho torna in Portogallo: accordo ad un passo con il Benfica

José Mourinho è pronto per tornare subito in panchina. Lo Special One - esonerato poche settimana fa dal Fenerbahce - è ad un passo dal Benfica, scrive A Bola. Rui Costa spera di raggiungere l'accordo già nella giornata di oggi per averlo alla guida della squadra di Lisbona fin da subito. Bruno Lage è stato mandato via dal club portoghese dopo la sconfitta di ieri in Champions League contro il Qarabaq. José torna al Benfica dopo 25 anni e allenerà la squadra che lo ha eliminato ai preliminare di Champions. Affronterà il Napoli di Antonio Conte il 10 dicembre e la Juventus a Torino il 21 gennaio.