Calafiori: “Il mio idolo? Kolarov. Mi ha insegnato i segreti del mestiere”

Riccardo Calafiori, ex giocatore della Roma ed oggi difensore dell’Arsenal, è stato protagonista di una crescita impressionante negli ultimi anni. Nell'ultima intervista rilasciata a Versus ha rivelato un dettaglio inaspettato sul suo percorso calcistico, che riguarda proprio il suo passato romanista. Mentre ci si aspetterebbe che i suoi riferimenti fossero i grandi difensori come Maldini o Nesta, il classe 2002 ha invece svelato che il suo vero idolo è stato Aleksandar Kolarov: “Quando ero più giovane alla Roma, ho avuto la fortuna di allenarmi con la prima squadra”, ha raccontato Calafiori. “Osservare Kolarov ogni giorno mi ha aiutato tantissimo. Giocava nel mio stesso ruolo, era tecnico, determinato, e mi dava consigli che ancora oggi porto con me”. Un legame nato sul campo, durante gli allenamenti a Trigoria, e che ha segnato profondamente la crescita del giovane difensore: “Mi ha trasmesso mentalità, attenzione ai dettagli e uno stile di gioco che cerco ancora di emulare”. Pur riconoscendo l’importanza di leggende italiane come Chiellini, Maldini e Nesta, Calafiori non ha dubbi su chi lo abbia ispirato di più da vicino: “Kolarov era tutto ciò che volevo diventare”.