Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Kelly firma il pari allo scadere

Comincia con il brivido il cammino europeo della Juventus, ma non con una sconfitta. Al termine di una gara pazza, la squadra di Igor Tudor strappa un 4-4 insperato contro il Borussia Dortmund grazie a una rimonta incredibile negli ultimi minuti. Dopo un primo tempo opaco, lo Stadium si accende nella ripresa. I tedeschi passano in vantaggio con Adeyemi, seguito dal pareggio immediato di Yildiz, sempre più protagonista tra i bianconeri. Il Dortmund torna avanti con Nmecha, ma Vlahovic risponde subito firmando il 2-2. Nel finale però sembrava tutto perduto: prima Couto (75’) e poi Bensebaini su rigore portano il risultato sul 2-4. Ma la Juve non si arrende: al 93' Vlahovic accorcia e due minuti dopo, al 95', serve l'assist per Kelly, che firma il definitivo pareggio, facendo esplodere lo Stadium. Un punto sofferto, ma prezioso per una Juve. Chi invece inizia al meglio è il Real Madrid, che in una partita non semplicissima, riesce a domare il Marsiglia di De Zerbi grazie alla doppietta del solito Mbappé. Ottimo inizio anche per il Tottenham, che grazie all'autogol del portiere Junior del Villareal riesce a portarsi a casa la vittoria. Ma le vere sorprese di oggi sono due: l'Union Saint Gilloise e il Qarabag. Entrambe sfavorite, sono riuscite a battere rispettivamente il PSV e il Benfica. L'Arsenal doma l'Athletic Club grazie a Trossard e Martinelli e regala i primi 3 punti ad Arteta.