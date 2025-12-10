Mourinho si gode un Rios da Champions contro il Napoli: gol e assist in 50′

Mentre la Roma è a Glasgow, dove domani sera alle 21:00 affronterà il Celtic, a Lisbona si sta giocando la sesta giornata di Champions League fra Benfica e Napoli. Dopo i primi 50 minuti, i padroni di casa, guidati dall'ex tecnico giallorosso Josè Mourinho, sono passati avanti 2-0 contro la squadra di Antonio Conte. Il protagonista? Un Richard Rios da sogno che prima ha sbloccato la gara con una zampata al 20' e poi ha servito l'assist per Barreiro con un grande inserimento. L'ex Palmeiras è stato a lungo accostato alla Roma durante l'estate come esplicita richiesta di Gian Piero Gasperini, ma alla fine sono stati i portoghesi ad acquistarlo e ora Josè Mourinho se lo sta godendo.