Mondiali, Zampolli: “C’è più del 50% di possibilità che l’Italia venga ripescata”

"Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump", queste le parole di Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali di Donald Trump. La possibile esclusione dell'Iran dalla competizione che inizierà a giugno lascia all'Italia l'ipotesi del ripescaggio. "Che percentuale c'è per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali? Penso più del 50%", ha dichiarato Zampolli in diretta su 'GR Parlamento'. "Vedevo che l'Iran non era ancora confermato a causa della Guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell'Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d'America è meglio che non vengano. Con Trump non ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono molto molto benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d'America". Poi ha chiuso precisando: "Se l'Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere".