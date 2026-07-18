Francia e Inghilterra si sfidano questa sera alle 23 per la finale per il terzo e quarto posto. L'ultima per Deschamps che poi lascerà la guida della nazionale per far spazio a Zidane. I francesi in semifinale sono stati eliminati dalla Spagna, mentre gli inglesi dall'Inghilterra dopo una strepitosa rimonta da parte dell'Argentina di Messi nei minuti finali. Koné, unico giallorosso ancora al Mondiale, parte dalla panchina, al suo posto c'è Zaire-Emery. Da domani inizieranno le vacanze per il centrocampista che rimane al centro di tantissime voci di mercato. Su di lui ci sono Manchester United e Chelsea che però non hanno ancora presentato offerte.