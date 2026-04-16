Ranieri e la Nazionale: ora la pista azzurra è più concreta che mai

Un tragico incidente vicino Salisburgo, in Austria. Alex Manninger, ex portiere anche di Juventus e Fiorentina, è morto questa mattina travolto da un treno mentre era in auto. I media austriaci riportano di un incidente avvenuto intorno alle 8:20 nei pressi della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello non custodito. Illesi tutti i passeggeri e il macchinista, mentre non c'è stato niente da fare per l'ex portiere nonostante l'arrivo dei soccorsi. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio, con tanti club che si sono già uniti al cordoglio per la tragica scomparsa.