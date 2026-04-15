Un match da Champions League vero e proprio, con Bayern Monaco e Real Madrid che hanno dato vita a uno spettacolo pirotecnico all’Allianz Arena. Era lecito aspettarselo, vista la qualità in campo: da Mbappé a Kane, fino a Vinicius e Michael Olise, tutti protagonisti di un 4-3 ricco di emozioni. Pronti via e il Real passa in vantaggio con il gol di Guler, bravo ad approfittare di un errore di Manuel Neuer. Il Bayern reagisce subito con il pareggio di Pavlovic, ma ancora Guler riporta avanti i blancos con una punizione precisa. Il nuovo pari arriva con Kane, prima del gol di Mbappé che chiude il primo tempo sul 2-3 per il Real. Nella ripresa il copione resta intenso, ma l’espulsione di Camavinga complica i piani degli spagnoli. Il Bayern ne approfitta e trova il gol qualificazione con Luis Diaz, prima del definitivo 4-3 firmato da Olise al 95’. È il Bayern a volare in semifinale, dove affronterà il PSG. Nell’altra sfida, l’Arsenal conquista l’ultimo posto disponibile: forte della vittoria dell’andata e dello 0-0 nel ritorno contro lo Sporting, i Gunners avanzano e sfideranno l’Atletico Madrid in semifinale.