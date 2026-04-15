Non le manda a dire Damiano Tommasi. L’ex centrocampista della Roma, oggi Sindaco di Verona, è intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora commentando le indiscrezioni su una sua possibile candidatura alla presidenza della FIGC. "L’ho letto solo sui giornali, non ho avuto sentore: a differenza delle politiche è il candidato che dovrebbe candidarsi, accreditato da qualcuno. Nel 2018 abbiamo provato a proporre un modello che non è andato a buon fine. Non so se oggi sia il momento di proporne uno diverso rispetto all’attuale, ma sicuramente qualcosa bisogna fare". Tommasi entra poi nel merito delle criticità del sistema: "Servono scelte condivise ma anche impopolari, come capire se il mondo professionistico è sostenibile oppure no, sia dal punto di vista sportivo che numerico. Il problema non è il numero di campionati, ma quello degli impegni: FIFA e UEFA fagocitano spazi di gioco e televisivi, bisogna fare una riflessione seria". Infine, la frecciata - neanche troppo velata - a Claudio Lotito: "Se per farlo dovrei dimettermi da sindaco? Non so, ci sono presidenti federali che sono senatori o hanno incarichi pubblici".