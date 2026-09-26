Piove sul bagnato in casa Gittens. L'inglese, durante il match contro il Kazakistan Under 21, si è dovuto fermare per un infortunio. Al 39', l'esterno del Chelsea ha subito un duro colpo alla caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo. Per tornare negli spogliatoi ha avuto bisogno delle stampelle. Il suo ritiro con l'Inghilterra è già finito. Ora si attendono gli esami per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Gittens, finito nei radar giallorossi durante l'estate, era uno dei nomi più interessanti per il futuro attacco della Roma. D'Amico continuava ad averlo nella lista e, nella prossima sessione di mercato, poteva esserci anche un'apertura. Soprattutto considerando lo scarso minutaggio concesso da Xabi Alonso in questo inizio di stagione. Adesso, però, l'infortunio rischia di cambiare le carte in tavola. Bisognerà aspettare gli esami, capire quanto sarà lungo lo stop e soprattutto come reagirà il giocatore. Ma una cosa è certa: il nome di Gittens, fino a poche ore fa tra quelli da tenere d'occhio, ora potrebbe finire in una posizione diversa nella lista del ds.