Fernando Gago è tornato in panchina. Dopo settimane di stop forzato, l’allenatore argentino ha ripreso il suo posto alla guida dell’Universidad de Chile. Il rientro è arrivato in occasione della sfida di Copa Chile contro l’Union La Calera, persa 0-1. Un risultato passato però in secondo piano. Tutti i riflettori erano puntati su di lui. Sul suo ritorno. E soprattutto sulle sue prime parole dopo il grave infarto acuto del miocardio che lo aveva colpito lo scorso 18 giugno. Gago ha raccontato per la prima volta quei momenti drammatici. Inizialmente aveva sottovalutato i sintomi. “Mi sono svegliato quel giovedì con un fastidio, pensando fosse qualcosa di muscolare o dovuto alla tosse. Non ho mai saputo davvero cosa avessi. Se avessi capito subito che era qualcosa di così serio, mi sarei fatto controllare prima”, ha spiegato. Poi la diagnosi. Arrivata dopo una serie di esami clinici. “Dopo la partita mi sentivo uguale a tutto il giorno. Quando sono arrivato in ospedale i primi esami erano nella norma, ma l’ultimo ha evidenziato il problema. Ho scoperto allora di avere un’arteria ostruita”. L’ex centrocampista della Roma ha parlato anche del percorso di recupero e del ritorno alla normalità. Con lucidità e grande emozione. “Sono situazioni di vita a cui non si è mai davvero preparati. Non ho ancora realizzato completamente ciò che è successo, ma la cosa più importante è poter tornare in campo. Sono giovane e sento di avere una seconda possibilità per continuare a vivere”.