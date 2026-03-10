Champions, il Bayern Monaco travolge l’Atalanta (1-6). Yamal salva il Barca al 96′

Pazza serata di Champions League negli ottavi di finale. Nella sfida delle 18:45 il Galatasaray sorprende il Liverpool e vince 1-0 col gol di Lemina. L'Atalanta, invece, viene distrutta da un Bayern Monaco inarrestabile: alla fine è 1-6 col gol di Pasalic nel finale. Disastro di Kinsky (scelto da Tudor al posto di Vicario) al Metropolitano dove l'Atletico Madrid segna il tris dopo un quarto d'ora e supera 5-2 il Tottenham. Lamine Yamal segna ancora e salva il Barcellona contro il Newcastle al termine di una prestazione decisamente opaca: orrore di Thiaw che concede il rigore al 94', il fenomeno classe 2007 dal dischetto non sbaglia.