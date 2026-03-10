Champions, il Bayern Monaco travolge l’Atalanta (1-6). Yamal salva il Barca al 96′

Forzaroma.info
Disastro di Kinsky (scelto da Tudor al posto di Vicario) al Metropolitano dove l'Atletico Madrid segna il tris dopo un quarto d'ora
Pazza serata di Champions League negli ottavi di finale. Nella sfida delle 18:45 il Galatasaray sorprende il Liverpool e vince 1-0 col gol di Lemina. L'Atalanta, invece, viene distrutta da un Bayern Monaco inarrestabile: alla fine è 1-6 col gol di Pasalic nel finale. Disastro di Kinsky (scelto da Tudor al posto di Vicario) al Metropolitano dove l'Atletico Madrid segna il tris dopo un quarto d'ora e supera 5-2 il Tottenham. Lamine Yamal segna ancora e salva il Barcellona contro il Newcastle al termine di una prestazione decisamente opaca: orrore di Thiaw che concede il rigore al 94', il fenomeno classe 2007 dal dischetto non sbaglia.

