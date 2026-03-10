Lazio, lo sfogo di Sarri: “Non so nemmeno io perché sto ancora qui”

La vittoria in extremis col Sassuolo non basta. Maurizio Sarri ieri ha perso la pazienza. L’allenatore della Lazio a fine partita si è sfogato. Si parte con l’affondo sulla gestione del mercato: “L’assenza di Provedel è grave. Io ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas. Arriva un ragazzo giovane come motta, ha delle qualità, vediamolo in campo”. Poi l'affondo: “È da giugno che dico che sono rimasto per il popolo laziale. E ora non lo so neanche io perché sono rimasto. Qualcosa va fatto, non certo da me: non so nemmeno io perché sono ancora qui“. Anche sul tema stadio vuoto Sarri non le manda a dire: “Non solo è brutto, ma è triste e deprimente. Penso sia il momento di fare qualcosa da parte della società. Abbiamo dei numeri diversi fra la domenica e il mercoledì che non si spiegano, la differenza sta nell’atteggiamento mentale diverso. È un errore, bisogna avere sempre grande motivazione”.