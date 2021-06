Fonseca, niente Tottenham: trattativa saltata. Gli inglesi virano su Gattuso

Il portoghese sembrava a un passo dagli Spurs, ma alcuni problemi di natura fiscale hanno impedito la conclusione dell'affare

Paulo Fonseca non sarà l'allenatore del Tottenham. L'ex tecnico della Roma sembrava a un passo dagli Spurs, ma alcuni problemi fiscali hanno fatto saltare la trattativa, fa sapere Sky Sport. Al suo posto gli inglesi avrebbero già avviato i contatti con Gennaro Gattuso, che da questa mattina non è più ufficialmente l'allenatore della Fiorentina. Dopo l'addio alla Roma, Fonseca è dunque ancora senza squadra. Per lui potrebbero riaprirsi le porte proprio della squadra toscana, alla ricerca di un nuovo tecnico a cui affidare la panchina.