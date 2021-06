Nuno Campos e Fonseca si dividono: “Roma ultima tappa di un viaggio di 15 anni”

L'ex vice allenatore della Roma saluta il tecnico portoghese attraverso un post su Instagram: "Paulo è un allenatore d'élite mondiale, gli auguro buona fortuna"

Si dividono dopo 15 anni le strade di Fonseca e il suo braccio destro Nuno Campos. Ad annunciarlo è lo stesso ex vice della Roma attraverso un post su Instagram. "Dal Monte da Galega all'Olimpico di Roma. 15 anni in cui un'idea di gioco ha cementato l'amore per il calcio e perfezionato una collaborazione che si è trasformata in un'amicizia che durerà per sempre" scrive Campos, riferendosi al lunghissimo rapporto professionale intrattenuto con l'allenatore portoghese. "Si dice spesso che non c'è vita senza addio. In questo caso, non staremo insieme ogni giorno. Rimangono gli ottimi ricordi – indimenticabili e, direi, irripetibili – Roma è stata l'ultima tappa di un viaggio che abbiamo fatto fianco a fianco, insieme, quasi sempre con il sorriso sulle labbra, uniti nella gioia, ancora più uniti nei momenti meno belli. E quanto abbiamo riso con vittorie che sembravano impossibili, con l'evoluzione dei nostri giocatori, con giocate immaginate e praticate fino allo sfinimento. Continuiamo a ridere, guardando cosa abbiamo fatto insieme e cosa andremo a realizzare ciascuno sulla propria strada, facendo sempre il tifo l'uno per l'altro. 15 anni non sono 15 giorni o 15 mesi. È quasi una vita. Che sono grato perché ero molto felice e un professionista affermato. Ora è il momento per noi di seguire i nostri percorsi professionali separati. Auguro con tutte le mie forze all'allenatore d'élite mondiale Paulo Fonseca tutta la fortuna del mondo!" Il vice allenatore non seguirà dunque Paulo Fonseca in quella che sembra ormai essere la sua prossima destinazione, il Tottenham. Sarà compito quindi dell'ex allenatore giallorosso ricostituire da capo lo staff per cominciare da zero la sua nuova avventura inglese.