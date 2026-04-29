La FIFA sta pensando di inserire l'obbligo, per i club, di avere sempre in campo almeno un calciatore "homegrown" (vale a dire prodotto del vivaio) di età inferiore ai 20 o ai 21 anni. Il Consiglio FIFA, come reso noto in una nota ufficiale, si è riunito a Vancouver e ha approvato all'unanimità l'avvio di un processo di consultazione con tutte le parti interessate (confederazioni, associazioni nazionali, leghe e sindacati dei calciatori) per definire i dettagli dell'eventuale norma. Secondo The Times la proposta formale sarà sottoposta al Consiglio FIFA il prossimo anno. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo dei giovani talenti nazionali, contrastando la tendenza dei grandi club ad acquistare esclusivamente stelle già affermate invece di dare spazio alle accademie. Ad oggi le regole UEFA prevedono l'obbligo di inserire otto giocatori formati localmente nella lista dei 25 per le competizioni europee, senza però entrare nel concetto di impiego effettivo durante le partite.