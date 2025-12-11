Europa League, il Bologna trionfa a Vigo. Aston Villa primo con Lione e Midtjylland

Sesta giornata di Europa League si è conclusa e le sorprese non sono mancate. Il Lille, vittorioso all'Olimpico, cade a Berna contro lo Young Boys: decisiva l'espulsione di Bouaddi nel primo tempo. Lo Stoccarda, prossima avversaria della Roma, trova una vittoria facile senza soffrire contro il Maccabi. La squadra tedesca va avanti con il gol di Assignon e raddoppia subito dopo con Tomas. Nel secondo tempo, il rigore di Mittelsdadt chiude il match. A poco è servito il gol di Revivo per gli ospiti. In chiusura, il definitivo 4-1 firmato da Vagnoman. Il Nizza continua a cadere e non riesce ad uscire dal vortice negativo nel quale è entrato: è il Braga a far festa, con la rete di Pau Victor che manda in estasi i portoghesi e all'inferno i francesi. Vittorie larga per il Betis in casa della Dinamo, mentre il Midtjylland continua a sorprendere e a rimanere al primo posto: battuto per una rete a zero il Genk. Il Bologna di Italiano supera il Celta Vigo grazie alla doppietta di Bernardeschi nel secondo tempo. Il Lione vince in casa e vola in testa alla classifica (prima per differenza reti), così come l'Aston Villa che fatica ma batte il Basilea con il gol di Tielemans.