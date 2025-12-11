Conference League, la Fiorentina torna a respirare: è 2-1 al Franchi contro la Dinamo

La Fiorentina può finalmente tirare, almeno per qualche giorno, un sospiro di sollievo. La squadra di Vanoli torna alla vittoria dopo quasi due mesi, conquistando un successo sofferto e arrivato solo al termine di una gara carica di tensione. I viola trovano il vantaggio con il solito Kean. Come accaduto a Reggio Emilia, però, la Fiorentina rallenta e finisce per subire il gol del pareggio. L’uscita di Dzeko cambia l’inerzia della partita e ridà energia alla squadra, che ritrova ritmo e trova il definitivo 2-1 grazie alla rete di Gudmundsson.