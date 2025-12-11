Como, lesione di alto grado per Morata: salta la Roma

Ennesimo infortunio offensivo per il Como in questa stagione. Dopo l'assenza di Diao, Fabregas dovrà fare a meno anche di Morata. L'attaccante spagnolo è uscito anzitempo nella partita contro l'Inter e, per lui, si temeva un lungo stop. Gli esami di oggi hanno evideniato una lesione di alto grado, che lo terrà ai box per il prossimo mese e mezzo. I lariani perdono così una pedina importante in vista della sfida contro la Roma. Quasi sicuramente, Fabregas schiererà il greco Douvikas come principale riferimento offensivo.