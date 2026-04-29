Champions, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: decidono i rigori di Gyokeres e Alvarez

Seconda semifinale d'andata della Champions League 2025-26 al Riyadh Air Metropolitano tra Atletico Madrid e Arsenal, dopo il a dir poco pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi tra PSG e Bayern Monaco. I Gunners passano in vantaggio al 44' grazie al calcio di rigore conquistato e trasformato da Gyokeres a seguito di una spinta fallosa di Hancko, ma i Colchoneros ristabiliscono l'equilibrio al 54' sempre dal dischetto con Julian Alvarez dopo il tocco di mano di White sulla conclusione di Llorente dal limite. Tutto ancora apertissimo per la squadra di Simeone e per la formazione di Arteta, che si sfideranno martedì 5 maggio all'Emirates Stadium per la gara di ritorno.