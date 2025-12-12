De Rossi e Chivu, ricordi legati in giallorosso: “Avevamo sempre qualcosa da dire…”

Alla vigilia di Genoa-Inter, De Rossi ritrova un volto noto: Cristian Chivu, suo ex compagno di squadra alla Roma dal 2003 al 2007. In conferenza stampa, il tecnico rossoblù ha voluto sottolineare il legame che li univa sul campo e fuori: "Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme - ha raccontato De Rossi - in campo ci confrontavamo sempre, sia sul piano tattico che nello spirito di squadra. Chivu è un ragazzo molto intelligente e merita il successo che sta ottenendo." DDR ha inoltre aggiunto: "I suoi successi mi portano felicità, ovviamente non per la partita di domenica, ma merita le critiche positive che sta ricevendo. È un vantaggio avere una persona come Cristian."