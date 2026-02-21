Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: Pisacane e Sarri si dividono la posta in palio

Finisce 0-0 il posticipo del sabato tra Cagliari e Lazio. Poche emozioni all’Unipol Domus Arena, i biancocelesti non sono riusciti a sfruttare l’uomo in più negli ultimi dieci minuti di gioco (Espulso Mina). La Lazio supera momentaneamente il Bologna e arriva a quota 34 punti al nono posto in classifica. Tra sette giorni la Lazio affronterà il Torino in trasferta, mentre i sardi giocheranno contro il Parma.