Finisce 0-0 il posticipo del sabato tra Cagliari e Lazio. Poche emozioni all’Unipol Domus Arena, i biancocelesti non sono riusciti a sfruttare l’uomo in più negli ultimi dieci minuti di gioco (Espulso Mina). La Lazio supera momentaneamente il Bologna e arriva a quota 34 punti al nono posto in classifica. Tra sette giorni la Lazio affronterà il Torino in trasferta, mentre i sardi giocheranno contro il Parma.
forzaroma news calcio Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: Pisacane e Sarri si dividono la posta in palio
news calcio
Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: Pisacane e Sarri si dividono la posta in palio
Poche emozioni nella sfida del sabato
© RIPRODUZIONE RISERVATA