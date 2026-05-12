Como, Suwarso: “Cerchiamo giocatori italiani. Ci piace Venturino, è forte”

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla ricerca dei calciatori italiani, citando anche l'attaccante esterno della Roma Lorenzo Venturino. Ecco le sue parole.

“Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato. Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra. Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.