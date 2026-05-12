Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla ricerca dei calciatori italiani, citando anche l'attaccante esterno della Roma Lorenzo Venturino. Ecco le sue parole.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news calcio Como, Suwarso: “Cerchiamo giocatori italiani. Ci piace Venturino, è forte”
news calcio
Como, Suwarso: “Cerchiamo giocatori italiani. Ci piace Venturino, è forte”
Il presidente del Como, per le liste Uefa, dovrà comprare giocatori italiani. Citato anche il romanista
Le liste Uefa impongono italiani. Le piace qualcuno?
“Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato. Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra. Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA